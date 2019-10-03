Ростов-на-Дону, , 17:07 — REGNUM Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России по гандболу Амброс Мартин назвал в числе планов участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Японии в 2020 году.

«Хороший результат на чемпионате мира, квалификация на Евро-2020 и медаль на Олимпийских играх — это те результаты, которых я всегда хотел достичь. Это важный сезон для каждой команды, потому что следующим летом пройдут Олимпийские игры, и для нас это важнейшая цель. Поэтому мы должны правильно заботиться об игроках и сделать всё возможное, чтобы к решающей части сезона они подошли на пике своих возможностей», — сказал наставник в интервью порталу ehf-euro.com.

ИА REGNUM напоминает, что женская сборная России по гандболу одержала победу на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Подопечные Евгения Трефилова обыграли сборную Франции со счётом 22:19.