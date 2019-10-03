Токио, , 15:42 — REGNUM Южнокорейский теннисист Чон Хён одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем во втором круге турнира в Токио. Встреча, продолжавшаяся 1 час 58 минут, завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

Чон Хён 11 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, семь ошибок на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Чон Хён сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном.

Отметим, что на сегодняшний день Чон Хён находится на 143-м месте в рейтинге, в то время как Чилич является 30-й ракеткой мира и шестым сеяным на турнире.

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