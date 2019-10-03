Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM Футболистов, хоккеистов и баскетболисток Ростова-на-Дону пригласили принять участие во флешмобе «Tetris challenge», который запустил гандбольный клуб «Ростов-Дон».

Сегодня, 3 октября, команда у себя в Instagram разместила фотоснимок, на котором выложены спортивные снаряды, используемые спортсменками при подготовке к соревнованиям. Все предметы выложены по линейке, как и в популярной игре.

«Ростов-Дон» бросает вызов спортивным клубам города. Нам никто не делал вызов, его делаем мы. На полную мощность готовимся к первому матчу Лиги чемпионов в этом сезоне», — говорится в сообщении, сопровождаемом хештэгом #tetrischallenge.

https://www.instagram.com/p/B3JsrddoOF4/

Ростовчанки бросили вызов ФК «Ростов», ХК «Ростов» и баскетбольному клубу «Ростов-Дон-ЮФУ».