Хабаровск, , 15:30 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В начале первого периода «Амур» повёл в счёт с разницей в две шайбы, голы забили нападающие Гинек Зогорна и Владислав Ушенин. Хоккеисты «Куньлуня» смогли отыграться благодаря шайбам форвардов Тайлера Вонга и Кори Кейна.

Однако «Амур» смог вырвать победу в третьем периоде, отличился нападающий Томаш Зогорна.

На сегодняшний день «Амур» занимает 21-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды девять очков после 13 матчей. «Куньлунь» идёт на 20-м месте, на его счету 11 очков после 13 игр.

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