Москва, , 15:18 — REGNUM Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят опроверг информацию о переходе из «Торо Россо» в «Альфа Ромео». Об этом 3 октября сообщают «Известия».

"Ничего не знаю про ситуацию в «Альфа Ромео» и сконцентрирован только на своей команде», — сказал Квят.

Ранее сообщалось, что Квят может перейти в «Альфа Ромео», поскольку эта команда является сателлитом «Феррари», в которой он работал в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшем в Сочи Гран-при России Квят занял 12-е место. При этом он стартовал последним из-за замены двигателя.

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