Москва, , 14:47 — REGNUM Московский ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 3 октября в Москве.

Отметим, что ранее ЦСКА не встречался с «Эспаньолом» в еврокубковых матчах.

Напомним, в первом туре «армейцы» потерпели разгромное поражение от болгарского «Лудогорца» со счётом 1:5.

На сегодняшний день ЦСКА не набрал очков и занимает четвёртое место в группе H. «Эспаньол» с одним очком идёт на третьем месте, в первом туре команда сыграла вничью с венгерским «Ференцварошем» — 1:1.

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