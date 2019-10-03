Пекин, , 14:24 — REGNUM Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Грузии Николозом Басилашвили во втором круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Циципас восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 3 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, девять ошибок на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Циципас сыграет с американским теннисистом Джоном Иснером.

Напомним, Басилашвили является действующим победителем турнира в Пекине. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро со счётом 6:4, 6:4.

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