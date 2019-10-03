Пекин, , 14:06 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой в матче третьего круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 35 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и 5 из 11 брейков.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с датской теннисисткой Каролиной Возняцки.

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