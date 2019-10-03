Ньон, Швейцария, , 14:00 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом 3 октября сообщается на сайте организации.

В список попали хавбек «Баварии» Серж Гнабри, форвард «Барселоны» Луис Суарес, нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис и защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими.

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Гнабри оформил покер в матче с «Тоттенхэмом» (7:2). Суарес отметился дублем в ворота «Интера» (2:1). Два гола Денниса помогли «Брюгге» сыграть вничью с «Реалом» (2:2). А дубль Хакими принёс «Боруссии» победу над «Славией».

Лучший игрок недели определится в результате голосования, запущенного на сайте УЕФА.

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