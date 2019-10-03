Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сравнялся с Андреем Аршавиным по количеству голов, забитых на протяжении всей карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат».

Гол в ворота португальской «Бенфики» стал для Дзюбы 158-м за карьеру. Столько же у Аршавина. Оба футболиста делят шестое в списке лучших российских бомбардиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1. Дзюба стал автором одного гола.

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