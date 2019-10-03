Красноярск, , 13:14 — REGNUM Город Красноярск претендует на проведение чемпионата мира-2025 по сноуборду и фристайлу. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в министерстве спорта Красноярского края.

Красноярск как город, претендующий на проведение ЧМ в 2025 году, представили в Цюрихе на конференции Международной федерации лыжного спорта (FIS).

По словам представителя оргкомитета красноярской заявки Максима Уразова, у Красноярского края богатая спортивная история и богатый опыт в проведении соревнований различного уровня.

Упомянул Уразов и зимнюю Универсиаду-2019, которая прошла в Красноярске в марте 2019 года.

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Соревнования по фристайлу могут проводиться в кластере «Сопка», находящемся в 15 минутах езды от центра Красноярска.

«Россия впервые может принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду среди взрослых. Если мы выиграем право на проведение чемпионата мира, то все внимание мировой общественности будет обращено на нас», — подчеркнул президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Кто будет организатором чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года, станет известно по итогам конгресса FIS, который пройдёт в мае 2020 года в Таиланде.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии — Улан-Удэ — 2 октября стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин.

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