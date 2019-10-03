Нальчик, , 13:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии назначили нового директора республиканского футбольного клуба «Спартак-Нальчик». Им стал Аслан Машуков, ранее исполнявший обязанности директора. Указ о его назначении подписал министр спорта КБР Ислам Хасанов, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе клуба.

В конкурсе на должность директора также участвовал владелец любительской футбольной команды «ГорИс-179 РусГидро» города Прохладный Ахмедхан Журтов.

Напомним, Аслан Машуков ранее играл в полузащите нальчикского «Спартака».

Как сообщало ИА REGNUM, «Спартак-Нальчик» не один год сотрясали скандалы. Попал под уголовное дело бывший председатель правления футбольного клуба Андзор Белимготов. Его, а также бывших кассира и юриста клуба обвиняли в хищении более 280 миллионов рублей в период с 2007 по 2013 годы.