Ливерпуль, Великобритания, , 12:25 — REGNUM «Ливерпуль» не будет исключён из Кубка английской лиги. Об этом сообщается на сайте Футбольной лиги Англии (FA).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может быть исключён из турнира из-за нарушения правил заявки игроков. Дело в том, что в матче 1/16 финала против «Милтон-Кинс Донс» (2:0) в составе «мерсисайдцев» на поле вышел игрок, который не имел права участвовать в турнире.

Отмечается, что FA решила не применять к «Ливерпулю» максимальные санкции и ограничиться штрафом в размере £200 тыс.

При этом половина суммы является условной. Клуб заплатит её, если в следующем сезоне нарушит правила аналогичным образом.

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