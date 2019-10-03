Мадрид, , 12:00 — REGNUM Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса досрочно завершила выступления в текущем сезоне. Об этом сообщает Tennis Life.

Гарбинье Мугуруса (сс) Rob Keating. robiciatennis.com

Отмечается, что Мугуруса отказалась от участия в турнире в Тяньцзине, а также не будет играть на Кубке Кремля в Москве.

В настоящее время Мугуруса занимает 28-е место в рейтинге WTA. В 2019 году она сыграла 41 матч, в котором одержала 21 победу, и выиграла турнир в Монтеррее (Мексика).

Напомним, Мугуруса является двукратной победительницей турниров «Большого шлема». В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, а год спустя — Уимблдон.

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