Линц, Австрия, , 11:53 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире в Линце (Австрия). Об этом сообщила директор турнира Сандра Рейхель.

Мария Шарапова Guzelbirdunya

«Мне очень жаль, но Мария не может приехать в Линц», — сказала Рейхель.

Причиной отказа Шараповой стала травма. Теннисистка продолжает восстанавливаться после повреждения плеча.

В настоящее время Шарапова является 138-й ракеткой мира. В 2019 году её лучшим результатом стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии.

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