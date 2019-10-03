Пекин, , 11:41 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей США Элисон Риске в матче третьего круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час, завершилась со счётом 6:4, 6:0.

Осака семь раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Осака сыграет с победительницей матча между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и американкой Дженнифер Брэйди.

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