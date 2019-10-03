Ставрополь, , 11:41 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде обыграл «Ставрополье». Результат встречи в очередном туре Суперлиги Париматч 2019/20 — 36:31 в пользу подопечных Амброса Мартина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Игра состоялась на площадке ставропольского спорткомплекса «Мезонин». Наибольшее число забитых мячей на счету у Ксении Макеевой — семь, Юлии Манагаровой — шесть и Анны Вяхиревой — шесть.

Матч прошёл накануне домашнего для ростовской команды матча с чемпионом Польши — гандбольным клубом «Люблин». Матч состоится в рамках группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ.