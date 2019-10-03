Осака, Япония, , 11:36 — REGNUM Сборная Грузии по регби проиграла команде Фиджи со счетом 10:45 в рамках проходящего в Японии розыгрыша Кубка мира. Об этом 3 октября сообщает «Интерпрессньюс».

Сборная Грузии по регби © ИА Нов

После поражения у команды Грузии 5 пять очков, сборная спустилась на четвертую позицию в группе D, а сборная Фиджи заняла третье место. На следующем матче грузинская команда встретится со сборной Австралии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 сентября сборная Грузии по регби одержала победу над командой Уругвая со счетом 33:7.

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