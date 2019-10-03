Торонто, Канада, , 10:59 — REGNUM Капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» стал нападающий Джон Таварес. Об этом сообщается на станице клуба в Twitter.

Отмечается, что в «Торонто» не было капитана с 2016 года. Последним капитаном команды был защитник Дион Фанёф, который был обменян в «Оттаву».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торонто» одержал победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:3.

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