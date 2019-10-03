Доха, , 09:59 — REGNUM Уроженец Алтайского края, российский легкоатлет Сергей Шубенков блестяще выступил на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре, завоевав серебряную медаль. Его результат в финальном забеге на 110 метров с барьерами составил 13,15 секунды. Всего 0,05 секунды не хватило, чтобы вырвать победу у лидера мирового сезона Гранта Холлоуэя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает сегодня, 3 октября, официальный сайт барнаульской мэрии, впереди у барьериста — VII Всемирные военные игры в Китае, они пройдут с 18 по 27 октября.

Напомним, на «Мемориале Дьюлаи», состоявшемся летом 2018 года в Венгрии, Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами, показав рекордный тогда для России результат — 12,92 секунды.

Читайте также: Алтайский бегун Сергей Шубенков поставил новый рекорд России