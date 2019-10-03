Торонто, Канада, , 09:57 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттавой Сенаторс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Торонто» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Илья Михеев. Помимо него, шайбы забросили Фредерик Готье, Тревор Мур и Остон Мэттьюс, оформивший дубль.

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Брэди Ткачук, Скотт Сабурин и Бобби Райан.

Напомним, новый сезон регулярного чемпионата НХЛ начался 3 октября.

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