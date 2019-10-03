Порту-Алегри, Бразилия, , 09:44 — REGNUM Бразильские клубы «Гремио» и «Фламенго» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 69-й минуте матча счёт открыл нападающий «Фламенго» Бруно Энрике. А на 88-й минуте форвард «Гремио» Пепе восстановил равновесие

Ответный матч между «Фламенго» и «Гремио» состоится 24 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес со счётом 2:0.

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