Доха, , 09:38 — REGNUM Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

Шубенков преодолел дистанцию за 13,15 секунды. Он уступил только представителю США Гранту Холлоуэю, который победил с результатом 13,10 секунды.

Замкнул тройку французский спортсмен Паскаль Мартино-Лагард, результат которого составил 13,18 секунды.

Напомним, ранее золотые медали завоевали прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

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