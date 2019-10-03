Прага, , 09:09 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над пражской «Славией» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Боруссии» дублем отметился защитник Ашраф Хакими, забивший голы на 35-й и 89-й минутах.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает первое место в группе F, в активе команды четыре очка после двух туров. «Славия» с одним очком идёт на третьем месте.

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