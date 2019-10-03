Сент-Луис, США, , 09:02 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде «Сент-Луис» забросил две шайбы, отличились нападающий Самуэль Бле и защитник Алекс Пьетранджело.

«Вашингтон» смог отыграться благодаря шайбам российских хоккеистов Александра Овечкина и Дмитрия Орлова. А победный гол забросил в овертайме форвард Якуб Врана.

Напомним, «Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли. «Вашингтон» выигрывал главный трофей НХЛ в 2018 году.

Добавим, что новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартовал 3 октября.

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