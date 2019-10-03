Лилль, Франция, , 08:52 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, однако спустя десять минут форвард «Лилля» Виктор Осимхен восстановил равновесие.

Победу лондонскому клубу принёс точный удар Виллиана на 77-й минуте матча.

На сегодняшний день «Челси» занимает третье место в группе H, в активе команды три очка после двух туров. «Лилль», не набрав очков, идёт на четвёртом месте.

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