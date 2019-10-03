Валенсия, Испания, , 08:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» одержал победу над «Валенсией» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Аякса» голами отметились полузащитники Хаким Зиеш и Донни ван де Бек, а также нападающий Квинси Промес.

Отметим, что российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 76-й минуте.

На сегодняшний день «Аякс» занимает первое место в группе H, в активе команды шесть очков после двух туров. «Валенсия», имея три очка, идёт на втором месте.

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