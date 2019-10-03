В Великобритании пригласили делегацию из Екатеринбурга для обмена опытом в рамках подготовки у Универсиаде-2023. Об этом сообщает ТАСС.

Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM Британский город Бирмингем в 2022 году примет Игры Содружества, и екатеринбуржцы смогут оценить и в дальнейшем использовать наработки англичан. В Бирмингеме уже выразили готовность принять делегацию со Среднего Урала.

По словам генконсула Соединённого Королевства Ричарда Дьюэлла, оба города смогут воспользоваться совместным опытом.

«Между городами уже есть связь, а спорт поможет ее усилить», — считает дипломат.

Напомним, в 2023 году столица Среднего Урала примет у себя Универсиаду. Студенческие соревнования пройдут по 18 видам спорта с 8 по 19 августа 2023 года.

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