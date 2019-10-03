Ливерпуль, Великобритания, , 08:28 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Ред Булл Зальцбург» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В первом тайме «Ливерпуль» забил три мяча, отличились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах.

«Ред Булл» смог отыграть один гол ещё до перерыва благодаря точному удару хавбека Хван Хи Чана. А во втором тайме австрийский клуб сравнял счёт, голами отметились Такуми Минамино и Эрлинг Холанн.

Тем не менее, «Ливерпуль» смог вырвать победу. Решающий гол на 69-й минуте забил Мохамед Салах, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в группе E, в активе команды три очка после двух туров. «Ред Булл Зальцбург», также имея три очка, идёт на третьем месте.

Читайте также: «Барселона» одержала волевую победу над «Интером» благодаря дублю Суареса