Барселона, Испания, , 08:19 — REGNUM «Барселона» одержала победу над миланским «Интером» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На второй минуте матча «Интер» вышел вперёд. Гол забил нападающий Лаутаро Мартинес, голевой передачей отметился Алексис Санчес.

«Барселона» смогла отыграться и вырвать победу во втором тайме. Дубль оформил нападающий Луис Суарес после передач Артуро Видаля и Лионеля Месси.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в группе F, в активе команды четыре очка после двух туров. «Интер» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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