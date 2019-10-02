Санкт-Петербург, , 23:52 — REGNUM В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 2 октября, петербургский «Зенит» обыграл на своем поле «Бенфику» — 3:1.

Гол Steven Depolo

Это был первый матч Лиги чемпионов, который «Зенит» проводил на Газпром-арене. На матче присутствовали чуть более 50 тысяч зрителей.

На первых минутах команды обменялись опасными моментами: нападающий петербуржцев Сердар Азмун не реализовал выход один на один, а игроки португальского клуба не смогли воспользоваться моментом, возникшим после розыгрыша углового.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл Артем Дзюба: Магомед Оздоев подкараулил ошибку защитника португальцев в своей штрафной, и Дзюба реализовал выход один на один. Игроки «Бенфики» сигнализировали о нарушении со стороны Оздоева, но гол был засчитан.

Во второй половине тайма «Зенит» владел уже явным преимуществом, мог увеличивать счёт, но игроки не сумели воспользоваться своими шансами. Несколько опасных моментов петербуржцы создали и сразу после перерыва — Сердар Азмун, в частности, не реализовал ещё один выход один на один.

К середине второго тайма «Зенит» стал чаще позволять сопернику владеть инициативой, игра выровнялась. Однако португальцы не смогли этим воспользоваться — российская же команда вновь заиграла активнее и за несколько минут довела счёт до крупного.

На 70-й минуте вышедший на замену Вячеслав Караваев прошел по флангу, выполнил опасный прострел вдоль ворот, и защитник «Бенфики» срезал мяч в свои ворота. Ещё через восемь минут Азмун с третьей попытки все же реализовал выход один на один — 3:0.

В концовке матча петербуржцы провели несколько опасных контратак, Азмун забил ещё один гол, но на этот раз — из офсайда. За шесть минут до конца основного времени матча «Бенфике» удалось отыграть один гол — отличился Рауль де Томас.

Победа в этой игре вывела «Зенит» в лидеры своей группы.