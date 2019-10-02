Уфа, , 15:58 — REGNUM Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола пройдет в Уфе. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

2 октября в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и Ассоциацией студенческого баскетбола.

Согласно данного документа, в Уфе матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола пройдет 1 февраля 2020 года.

«Матч звёзд — яркое спортивное событие. Могу сказать, что инфраструктура города полностью готова, а проводить мероприятия такого уровня мы умеем», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что площадкой проведения матча в Уфе станет многофункциональный комплекс «Уфа-Арена».

Напомним, что Ассоциация студенческого баскетбола является крупнейшей студенческой спортивной лигой Европы. В настоящий момент в нее входит 800 команд из 71 региона. Ассоциация проводит каждый год более 5 000 матчей.

Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола является одним из центральных событий студенческого спорта России. Каждый год матч проводится в разных городах страны. В 2019 году он проходил в Великом Новгороде.