Улан-Удэ, , 15:55 — REGNUM В столице Бурятии прошла церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства спорта республики, для участия в старте соревнований сюда прибыли исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан и заместитель министра спорта России Сергей Косилов.

Участников соревнований и гостей приветствовал «у берегов Священного Байкала» глава республики Алексей Цыденов. По его словам, женский бокс в Бурятии получил мощное развитие. Об этом говорит хотя бы то, что из десяти членов российской сборной три девушки — местные.

Господин Мустасан, в свою очередь отметил, что женский бокс стремительно развивается во всём мире.

«Появилось много звезд, и на этом чемпионате мира зажгутся новые звезды. Теперь с пятью олимпийскими весовыми категориями все страны больше уделяют внимание женскому боксу. Уверен, что в Улан-Удэ за год до Олимпиады женщины-боксеры покажут свой потенциал. Спасибо Россия, спасибо Улан-Удэ!» — передаёт его слова МК в Бурятии.

Произнести клятву спортсмена было доверено представителю российской сборной, уроженке Джидинского района Бурятии Людмиле Воронцовой. Она выступает в весе до 57 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, капитаном сборной России на чемпионате стала также спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина, выступающая в весовой категории до 60 кг.

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