Лондон, , 15:50 — REGNUM Федерация футбола Англии (FA) обвинила в расизме полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Об этом сообщает BCC.

Отмечается, что в FA до 9 октября ждут объяснений от футболиста. В организации заявили, что он нарушил правила FA «при отягчающих обстоятельствах».

Напомним, ранее Силва пытаясь подшутить над своим партнёром по команде Бенжаменом Менди, опубликовал фото.

В левой части картинки был изображён темнокожий Менди в детстве, а справа находилась эмблема кондитерской компании Conguitos, которая представляет собой шоколадного человечка. Под фотографией Силва оставил подпись — «Угадайте, кто?».

Добавим, что в FA расценили шутку Силвы как содержащую отсылку «к расе, цвету кожи или этническому происхождению.

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