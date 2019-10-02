Паттайя, Таиланд, , 15:27 — REGNUM Спортсмены из Узбекистана завоевали три медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В весовой категории до 67 кг тяжелоатлет Адхамжон Эргашев завоевал бронзовую медаль, набрав в сумме двух упражнений (толчка и рывка) 182 кг. Акбар Джураев завоевал серебро в весовой категории до 109 кг с результатом 229 кг. Кроме того, третье место в весовой категории до 55 кг среди женщин завоевала Муаттар Набиева.

Напомним, 18−27 сентября в городе Паттайя прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике, в котором приняли участие 734 спортсмена из 84 стран. Во время соревнований разыгрывалось 20 комплектов медалей.

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