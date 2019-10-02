Турин, Италия, , 15:03 — REGNUM Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио решил завершить карьеру. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 33-летний игрок решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Предполагается, что он объявит об этом 3 октября на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в услугах Маркизио были заинтересованы такие клубы, как «Монако», «Рейнджерс» и «Фламенго».

Напомним, летом 2018 года Маркизио перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 12 лет играл за «Ювентус».

Из-за травм Маркизио сыграл за петербургский клуб только 15 матчей и забил 2 гола. После завершения сезона «Зенит» объявил о расставании с хавбеком.

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