Москва, , 14:51 — REGNUM Российские легкоатлетки Наталья Леонтьева и Нигина Тухтаева дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом 2 октября сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что ВФЛА приняла решение о дисквалификации спортсменок на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В пробе Леонтьевой (спринт) было обнаружено запрещённое вещество дростанолон. Она отстранена на четыре года, срок отсчитывается с 4 июля 2019 года. Показанные с 14 июня 2019 года результаты будут аннулированы.

В пробе Тухтаевой (бег на 800 метров) нашли метилгексанамин. Она получила два года дисквалификации, начиная с 8 февраля 2019 года. Результаты аннулированы с 20 января 2019 года.

Читайте также: За первые 9 месяцев 2019 года у легкоатлетов взяли 2,5 тыс. допинг-проб