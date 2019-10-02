Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Италии Фабио Фоньини во втором круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Пекин, , 13:45 — REGNUM Рублёв пять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 2 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, две ошибки на подаче и четыре брейка.

В четвертьфинале турнира Фоньини сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Читайте ранее в этом сюжете: Рублёв обыграл Димитрова в первом круге турнира в Пекине