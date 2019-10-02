Токио, , 13:40 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Японии Го Соеда во втором круге турнира в Токио. Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Джокович 10 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 12 брейк-пойнта. На счету его соперника три эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Джокович сыграет с французским теннисистом Люка Пуи.

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