Екатеринбург, , 13:18 — REGNUM В Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2019 года в выполнении нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 28 316 жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнила начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, порядка 50% горожан, из числа принимавших участие, сдали норы ГТО и получат наградные знаки.

«Нормативы комплекса ГТО выполнили 15 047 школьников, в муниципальных ДЮСШ — 6722 человека, и в высших и профессиональных заведениях — 2024 студента», — сообщила Людмила Фитина.

Отметим, что в 2019 году сдача норм ГТО проводилась также в загородных оздоровительных лагерях для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года нормы ГТО сдавали чиновники мэрии и служащие районных администраций Екатеринбурга.

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