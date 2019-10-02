Екатеринбург, 2 октября 2019, 13:18 — REGNUM В Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2019 года в выполнении нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие 28 316 жителей города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Как уточнила начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина, порядка 50% горожан, из числа принимавших участие, сдали норы ГТО и получат наградные знаки.
Отметим, что в 2019 году сдача норм ГТО проводилась также в загородных оздоровительных лагерях для детей.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года нормы ГТО сдавали чиновники мэрии и служащие районных администраций Екатеринбурга.
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