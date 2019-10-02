Пекин, , 12:10 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Жереми Шарди во втором круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 часа 41 минуту, завершилась со счётом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5).

Хачанов 11 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 12 эйсов, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Италии Фабио Фоньини.

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