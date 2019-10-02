Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM Российский полузащитник Павел Мамаев, подписавший контракт с футбольным клубом «Ростов», вместе с супругой Аланой прогулялись по ночному городу. Совместным фотоснимком поделилась жена футболиста в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бывший игрок «Краснодара» подписал двухлетний контракт с жёлто-синими. Для футболиста составлен индивидуальный план тренировок. Как ожидается, Мамаев сможет защитить клубные цвета весной 2020 года.

Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин считает новичка «футболистом уровня сборной России». Однако его физическое развитие зависит только от него самого.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мамаев поможет нашей команде уже весной» — президент ФК «Ростов»