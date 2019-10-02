Пекин, , 11:44 — REGNUM Британский теннисист Энди Маррей одержал победу над своим соотечественником Кэмероном Норри во втором круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 52 минуты, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:1.

Маррей шесть раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, четыре ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Маррей сыграет с победителем матча между австрийским теннисистом Домиником Тимом и представителем Китая Чжан Чжичжэнь.

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