Милан, Италия, , 11:35 — REGNUM Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что готов возглавить «Милан» при двух условиях. Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

По его словам, Шевченко выразил готовность вернуться в «Милан». При этом он готов приступить к работе в клубе не раньше ноября, поскольку сборной Украины нужно сыграть отборочные матчи Евро-2020 с командами Литвы и Португалии.

Вторым условием является сохранение за Шевченко поста главного тренера сборной Украины и совмещение им двух должностей.

Напомним, будучи игроком Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год, а потом на правах аренды в сезоне 2008/09. В 2012 году он завершил карьеру игрока, а в 2016 году возглавил сборную Украины.

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