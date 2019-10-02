Нагано, Япония, , 10:45 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады на Кубке мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10).

Российские волейболисты уступили в первых двух сетах, однако затем сумели переломить ход матча и взять верх в следующих трёх партиях.

Самым результативными игроком в составе российской сборной стал Фёдор Воронков, набравший 19 очков.

Напомним, в первой игре на турнире сборная России обыграла команду Ирана со счётом 3:1. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Австралии 4 октября. Кубок мира — 2019 по волейболу проходит в Японии с 1 по 15 октября.

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