Арсеньев, Приморский край, , 10:45 — REGNUM Воспитанники 11-го класса Уссурийского суворовского военного училища совершили прыжки с парашютом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В УСВУ парашютно-десантная секция проходит уже несколько лет, традиционно лучшие воспитанники в начале осени выезжают на аэродром в город Арсеньев, где выполняют по одному прыжку с парашютом.

Инициатор этого «движения» стал начальник Уссурийского суворовского военного училища полковник Анатолий Рэцой, кавалер двух орденов Мужества, ранее занимал должность заместителя командира 14-й бригады специального назначения, имеет более сотни прыжков с парашютом. По традиции именно он первым покидает борт самолёта, исповедуя десантный принцип «делай как я».

В дальнейшем многие воспитанники УСВУ поступают в Рязанское воздушно-десантное командное училище.

Как сообщало ИА REGNUM, российские воздушно-десантные войска получат новый тренажёр для отработки прыжков с парашютом.