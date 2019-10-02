Загреб, , 10:32 — REGNUM Загребское «Динамо» потерпело 13-е гостевое поражение подряд в Лиге чемпионов и установило антирекорд. Об этом сообщает Gracenote Live.

Отмечается, что по количеству поражений на выезде «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака», у которого было 12 выездных поражений подряд в Лиге чемпионов.

Во втором круге группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» проиграло на выезде «Манчестер Сити» со счётом 0:2. Это поражение стало для хорватского клуба 13-м подряд на выезде.

Добавим, что после двух туров «Динамо» занимает второе место, набрав три очка. В матче первого тура команда на своём поле разгромила «Аталанту» (4:0).

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