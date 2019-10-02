Буэнос-Айрес, , 10:27 — REGNUM «Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На седьмой минуте матча счету открыл нападающий Рафаэль Борре, реализовавший пенальти. На 70-й минуте полузащитник Игнасио Фернандес упрочил преимущество «Ривер Плейта».

Ответный матч между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» состоится 23 октября.

Напомним, «Ривер Плейт» является действующим обладателем Кубка Либертадорес. В финале 2018 года он обыграл «Боку Хуниорс» по сумме двух матчей — 2:2 и 3:1.

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