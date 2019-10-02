Хартум, , 10:13 — REGNUM В понедельник, 30 сентября, в Судане прошел первый матч новой женской футбольной лиги. Игра прошла на стадионе в Хартуме при поддержке фанатов, выкрикивающих лозунги за «гражданское правление». Об этом передает ВВС Africa.

Подобный матч был бы практически невообразимым событием при нахождении у власти бывшего президента Омара аль-Башира — после того, как в 1983 году страна приняла строгую версию исламского закона, сообщают репортеры ВВС.

Напомним, что 30-летний срок правления Башира закончился в апреле 2019 года после нескольких месяцев массовых протестов. В настоящее время страной управляет коалиция гражданских и военных лидеров, которая в течение трех лет должна привести страну к гражданскому правлению путем проведения выборов.

Мерват Хуссейн, глава департамента женского футбола в Суданской футбольной ассоциации, которая присутствовала на историческом матче в понедельник, 30 сентября, сказала программе BBC Newsday, что это «реальная возможность» для футболисток.

«Многие игроки [ждали] этого момента, и теперь это реальная возможность играть в футбол», — заявила она.