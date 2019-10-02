Милан, Италия, , 09:39 — REGNUM «Шахтёр» одержал победу на выезде над итальянской «Аталантой» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 28-й минуте нападающий «Аталанты» Дуван Сапата открыл счёт. А до этого хавбек клуба Йосип Иличич нее сумел реализовать пенальти.

«Шахтёр» смог отыграться перед перерывом, на 41-й минуте гол забил нападающий Жуниор Мораес. А в добавленное время на 95-й минуте победный мяч забил хавбек Манор Соломон.

На сегодняшний день «Шахтёр» занимает третье место в группе С, в активе команды три очка после двух туров. «Аталанта» не набрала очков и идёт на четвёртом месте.

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